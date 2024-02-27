Экс-игрок сборной Англии уничтожил Мудрика после очередного позорного матча за Челси

Даррен Бент разочарован игрой украинца за Челси. Он считает, что за Мудрика отдали слишком много денег Шахтеру год назад.

Сезон 2023-2024 выдается неудачным для Челси. Команда идет в середине турнирной таблицы АПЛ, а в финале Кубка лиги уступила полурезервному составу Ливерпуля.

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Мудрика продолжают критиковать

Вместе с лондонцами откровенно не впечатляет и Михаил Мудрик. В 2024 году вингер потерял место в основе, а до финала Кубка лиги три матча подряд просидел на скамейке запасных.

В самом финале Михаил отыграл полчаса и разочаровал фанатов. С жесткой критикой Мудрика выступил экс-игрок Тоттенхэма и сборной Англии Даррен Бент.

Человек, который принимал решение о трансфере Мудрика за такую сумму, заслуживает увольнения. Он вышел в финале и не продемонстрировал никакого влияния на ход матча. Когда он вышел на поле, я подумал, что это его момент, ведь Ливерпуль устал. Его самым большим преимуществом является скорость, но он не показал абсолютно ничего,

– заявил Даррен.

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Карьера Мудрика в Челси

Напомним, что Михаил перебрался в Челси из Шахтера в январе 2023 года. Лондонцы выплатили "горняками" 70 миллионов евро, еще 30 миллионов дон\чане могут получить в виде бонусов.

Тем не менее, украинец до сих пор не впечатлил своей результативностью. Мудрик провел 43 матча за Челси, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.