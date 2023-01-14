Трансфер Мудрика на "ленточке": клубы проведут последний раунд переговоров

Эпопея с переходом Михаила Мудрика в лондонский Арсенал подходит к логическому завершению. Представителям клубов осталось согласовать последние детали сделки.

Украинский вингер Михаил Мудрик может в ближайшее время стать полноценным игроком лидера английской Премьер-лиги. Согласование трансфера самого талантливого молодого игрока Украины на финишной прямой.

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Мудрик в полшаге от переезда в Лондон

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, представители Шахтера и Арсенала в ближайшее время проведут новые прямые контакты.

Стороны обсудят структуру дополнений после последнего предложения в размере 70 миллионов евро плюс 25 миллионов возможных бонусов.

Арсенал хочет закрыть сделку как можно скорее. Футболист тоже настаивает, ведь личные условия уже согласованы.

На успешное завершение переговоров намекает и пресс-служба "горняков". В англоязычной версии страницы Шахтера в Twitter появилось сообщение: "Подготовили для вас интересные новости сегодня".

Поэтому ждем официального подтверждения долгожданного перехода Мудрика в Арсенал.