Трансфер Мудрика на "ленточке": клубы проведут последний раунд переговоров
Источник:Твиттер Фабрицио Романо
Эпопея с переходом Михаила Мудрика в лондонский Арсенал подходит к логическому завершению. Представителям клубов осталось согласовать последние детали сделки.
Украинский вингер Михаил Мудрик может в ближайшее время стать полноценным игроком лидера английской Премьер-лиги. Согласование трансфера самого талантливого молодого игрока Украины на финишной прямой.
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Мудрик в полшаге от переезда в Лондон
По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, представители Шахтера и Арсенала в ближайшее время проведут новые прямые контакты.
Стороны обсудят структуру дополнений после последнего предложения в размере 70 миллионов евро плюс 25 миллионов возможных бонусов.
Арсенал хочет закрыть сделку как можно скорее. Футболист тоже настаивает, ведь личные условия уже согласованы.
На успешное завершение переговоров намекает и пресс-служба "горняков". В англоязычной версии страницы Шахтера в Twitter появилось сообщение: "Подготовили для вас интересные новости сегодня".
Поэтому ждем официального подтверждения долгожданного перехода Мудрика в Арсенал.
- Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 18 матчах.
- Авторитетный портал Transfermarkt считает его самым дорогим украинцем на данный момент. Его цена составляет 40 миллионов евро.