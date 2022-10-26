Украинский "бразилец" из Краснограда: что известно о главном бриллианте Шахтера Михаиле Мудрике

Украинский полузащитник Михаил Мудрик стал главным открытием нынешнего сезона в Лиге чемпионов. Каким был путь футболиста к признанию – читайте в материале 24 канала.

Вингер Шахтера Михаил Мудрик стал героем поединка 5-го тура Лиги чемпионов против Селтика (1:1). 21-летний футболист сравнял счет в матче и был лучшим в составе "горняков".

Биография Михаила Мудрика

Будущая звезда украинского футбола родился 5 января 2001 года в Краснограде Харьковской области. В семье Михаила никто не занимался футболом, но он с детства полюбил игру миллионов, когда впервые увидел мяч.

Сначала родители отдали его в Академию харьковского Металлиста, где он учился по нидерланской системе, которую использовали тренеры детской школы. Далее Мудрик совершенствовал азы игры в Днепре и, наконец, в 2016 году перешел в Шахтер.

Спортивная карьера

Дебют юноши в основной команде дончан, которую к тому времени возглавлял португальский специалист Паулу Фонсека, состоялся 31 октября 2018 года. В поединке 1/8 Кубка Украины против Олимпика Михаил на 61-й минуте заменил Жуниора Мораеса. Талантливому полузащитнику тогда было всего 17 лет.

Видео дебюта Мудрика

Игрок уже тогда отличался филигранным скоростным дриблингом, но часто передерживал мяч. Поскольку в то время конкуренция в лагере "горняков" была очень высокой, его отдали в аренду в киевский Арсенал. Именно в составе "канониров" Мудрик дебютировал в Премьер-лиге и, опять же, в матче против донецкого Олимпика. По результатам сезона Арсенал понизился в классе, а Мудрик вернулся в Шахтер, который возглавлял Луиш Каштру. Однако и в этот раз Мудрику не удалось закрепиться в составе "горняков".

Сезон 2020/21 Мудрик начал в аренде в черниговской Десне, за которую сыграл 11 матчей, но результативными действиями не отличился. На вторую часть сезона Михаил снова вернулся в Шахтер.

"Крестный отец" Мудрика

По-настоящему раскрылся талант Мудрика, когда дончан возглавил Роберто Де Дзерби. Именно итальянский специалист стал "крестным отцом" Мудрика в большом футболе. Де Дзерби поверил в талант украинского полузащитника и стал ему доверять.

Если я не выведу его на высокий уровень, сочту это за личное поражение,

– говорил в начале сезона итальянский специалист.

В сезоне 2021/22 произошли значительные события в карьере незаурядного футболиста. Мудрик дебютировал в Лиге чемпионов, забил первый гол в Премьер-лиге и отдал первую результативную передачу. В это время на Мудрика обратили внимание селекционеры ведущих клубов Европы.

Война помешала Мудрику продолжать играть под руководством Де Дзерби. В летнее межсезонье "факс" "горняков" разрывался от предложений: Брендфорд, Арсенал, Ливерпуль, Севилья, Рома – вот неполный список претендентов на главного таланта украинского футбола.

Но руководители донецкого клуба решили оставить Мудрика в составе и дать возможность расти в мастерстве под руководством Игора Йовичевича. Нынешний сезон можно назвать лучшим в карьере Мудрика. Быстроногий футболист сыграл 11 матчей, забил 6 голов, из них 3 в Лиге чемпионов, и отдал 7 результативных передач.



Михаил Мудрик во время матча против Селтика

Мудрик – главная цель топ-клубов Европы

Похоже, в ближайшее время звезда украинского футбола перейдет в состав одного из европейских грандов. А его трансфер может стать рекордным в истории Украины.

Кстати, Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро. Впрочем, спортивный директор Шахтера Дарио Срна ранее заявил, что Мудрик стоит не менее 50 миллионов евро.

Интересные факты:

Мудрик дебютировал за сборную Украины 1 июня 2022 года в матче отбора к ЧМ-2022 против Шотландии (3:1).

В Премьер-лиге Украины Михаил сыграл 43 матча, забил 5 голов и отдал 12 ассистов.

25 августа 2021 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в матче плей-офф квалификации против Монако, выйдя на замену вместо Манора Соломона на 82-й минуте.

Свой первый гол за Шахтер Мудрик забил 18 сентября 2021-го в матче чемпионата УПЛ против Мариуполя.

3 декабря 2021 года в поединке против Львова (6:1) Мудрик записал на свой счет четыре результативных передачи.

7 сентября 2022 года в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Лейпцига (1:4) отметился дебютным голом на турнире и сделал два ассиста.

Любимый футболист Мудрика – бразилец Неймар.

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