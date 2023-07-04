Будут "каждое воскресенье ходить в церковь": Карпаты вернули клубную легенду

Львовские Карпаты продолжают кардинально перестраиваться. Это касается не только состава команды или тренеров, но и структуры клуба.

3 июля стало известно о возвращении к "зелено-белым" Михаилу Кополовцу. Тот променял клуб УПЛ ради чужого для себя львовского клуба.

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Вернулся во Львов после 8-летнего перерыва

Кополовец, еще из прошлого запомнившийся не только игрой, но и легендарной фразой "каждое воскресенье в церковь", будет занимать новую для себя должность в Карпатах. Михаил будет заниматься селекцией клуба. Он уже приступил к работе и сделал совместное фото с новым главным тренером "зелено-белых" Мироном Маркевичем.



Кополовец вернулся в Карпаты / Скриншот из инстаграмма Михаила

До этого Михаил в течение трех лет был спортивным директором Миная, выступающего в УПЛ.

Напомним, что "львы" уехали на сборы в Ужгород, где проведут ряд товарищеских матчей. На тренировочном собрании Карпаты ждут третьего легионера, "зелено-белые" хотят усилиться фактурным и таранным форвардом.

Первый контрольный спарринг Карпаты провели еще во Львове, в котором расписали мировую 1:1 против Агробизнеса, возвращается к выступлениям в Первой лиге Украины. Это была первая игра для Маркевича во главе команды.

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