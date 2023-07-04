Будут "каждое воскресенье ходить в церковь": Карпаты вернули клубную легенду
Источник:инстаграмм Михаила Кополовца
Львовские Карпаты продолжают кардинально перестраиваться. Это касается не только состава команды или тренеров, но и структуры клуба.
3 июля стало известно о возвращении к "зелено-белым" Михаилу Кополовцу. Тот променял клуб УПЛ ради чужого для себя львовского клуба.
К теме Играть они должны "через не могу", – Маркевич оценил первый матч по возвращении в Карпаты
Вернулся во Львов после 8-летнего перерыва
Кополовец, еще из прошлого запомнившийся не только игрой, но и легендарной фразой "каждое воскресенье в церковь", будет занимать новую для себя должность в Карпатах. Михаил будет заниматься селекцией клуба. Он уже приступил к работе и сделал совместное фото с новым главным тренером "зелено-белых" Мироном Маркевичем.
Кополовец вернулся в Карпаты / Скриншот из инстаграмма Михаила
До этого Михаил в течение трех лет был спортивным директором Миная, выступающего в УПЛ.
Напомним, что "львы" уехали на сборы в Ужгород, где проведут ряд товарищеских матчей. На тренировочном собрании Карпаты ждут третьего легионера, "зелено-белые" хотят усилиться фактурным и таранным форвардом.
Первый контрольный спарринг Карпаты провели еще во Львове, в котором расписали мировую 1:1 против Агробизнеса, возвращается к выступлениям в Первой лиге Украины. Это была первая игра для Маркевича во главе команды.
Карпатовская карьера Михаила Кополовца
- В 2007 году Кополовец впервые перешел в Карпаты из Закарпатья. Поиграл во Львове до 2013 года и ушел в аренду в Говерлу.
- В том же году вернулся в "львы", а в марте 2014-го пошел в очередную аренду. В этот раз в белорусскую Белшину.
- Вернулся в Карпаты и в первый день 2015-го ушел в Германию в статусе свободного агента.
- В футболке львовского клуба Кополовец провел 161 матч – 8 голов и 12 ассистов.