Михаил Кохан стал серебряным призером на этапе Бриллиантовой лиги

Михаил Кохан стал серебряным призером в метании молота. Украинец показал свои умения на этапе Бриллиантовой лиги в Польше.

В польской Селезии проходит очередной этап Бриллиантовой лиги. Впервые после Олимпийских игр в соревнованиях принял участие Михаил Кохан, пишет 24 канал.

Читайте также До конца не осознаю, – Мандзин прокомментировал "золотой дубль" на летнем чемпионате мира

Второе место Михаила Кохана

Первую попытку украинцу не засчитали. Вторая попытка оказалась удачной для Михаила – он показал результат 77.03.

При выполнении третьей попытки Кохан улучшил свой результат и метнул молот на 78.17 метра, а на четвертый раз показатель был хуже – на 4 метра меньше.

Все это время украинец держался на второй позиции. Во время пятой попытки он метнул молот на 78.52. Все решила финальная попытка, где Кохан показал результат 79.85 метра, однако не смог превзойти олимпийского чемпиона канадца Итана Кацберга. По результатам всех попыток, Михаил Кохан стал серебряным призером.

Интересно. Михаил Кохан получил для Украины бронзовую медаль на Олимпиаде-2024.

Отметим, что финал Бриллиантовой лиги состоится 13 и 14 сентября в Брюсселе. Спортсменов еще ждет последний этап в Цюрихе.