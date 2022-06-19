Мы еще раз показали, что украинцы – сильная нация, – Магучих о триумфе на Бриллиантовой лиге

Украинские прыжки в высоту триумфально выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Сразу три спортсменки поднялись на пьедестал.

Магучих: Мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну

Украинки завоевали все призовые места. На высшую ступень пьедестала поднялась Ярослава Магучих. В прыжках в высоту она взяла планку 2,01 метра со второй попытки. Также у Ярослава были хорошие попытки на высоте 2,05 метров, но взять ее не смогла.

До теми Українські легкоатлетки на чолі з Магучіх завоювали увесь подіум на Діамантовій лізі у Парижі

На втором месте завершила выступления еще одна украинка Ирина Геращенко (1,98 метра), третьей стала Юлия Левченко (1,95 метра). А Екатерина Табашник, хотя тоже остановилась на высоте 1,95 метра, но по дополнительным показателям оказалась 6-й.

Магучих прокомментировала триумф украинок в Париже.

Очень круто соперничать с нашими девушками из Украины, потому что, к большому сожалению, в Украине продолжается война и мы готовимся в других странах. Очень трудно ментально сфокусироваться на прыжках, но мы еще раз показали, что украинцы – сильная нация, которая не кажется. Мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну,

– подчеркнула украинка.

Спортсменко подчеркнула, что каждый раз стремится показать лучший результат, ведь так она сможет привлечь внимание мира к Украине. Ярослава надеется, что скоро сможет вернуться в родную страну.

"Ситуация ужасная для меня, потому что я не могу вернуться домой, пока мой сезон не завершится. Это будет в сентябре. Но я жду этого и пытаюсь показывать лучшие результаты на соревнованиях, чтобы помочь нашей Украине.

Теперь я с моим тренером. Нам очень тяжело психологически сфокусироваться на прыжках в высоту. Все наши мнения остаются в Украине, мы читаем новости и мы очень расстроены. Мы все верим, все наши прыжки в высоту, все наши спортсмены верят, что это завершится как можно скорее.

Больше всего я сейчас хочу мира в своей стране – это большая мечта всех украинцев, но если говорить о спорте, то это мировой рекорд", – отметила Магучих.

Украинки обновили свои показатели в сезоне