Мы еще раз показали, что украинцы – сильная нация, – Магучих о триумфе на Бриллиантовой лиге
Источник:www.srf.ch
Украинские прыжки в высоту триумфально выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Сразу три спортсменки поднялись на пьедестал.
Магучих: Мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну
Украинки завоевали все призовые места. На высшую ступень пьедестала поднялась Ярослава Магучих. В прыжках в высоту она взяла планку 2,01 метра со второй попытки. Также у Ярослава были хорошие попытки на высоте 2,05 метров, но взять ее не смогла.
До теми Українські легкоатлетки на чолі з Магучіх завоювали увесь подіум на Діамантовій лізі у Парижі
На втором месте завершила выступления еще одна украинка Ирина Геращенко (1,98 метра), третьей стала Юлия Левченко (1,95 метра). А Екатерина Табашник, хотя тоже остановилась на высоте 1,95 метра, но по дополнительным показателям оказалась 6-й.
Магучих прокомментировала триумф украинок в Париже.
Очень круто соперничать с нашими девушками из Украины, потому что, к большому сожалению, в Украине продолжается война и мы готовимся в других странах. Очень трудно ментально сфокусироваться на прыжках, но мы еще раз показали, что украинцы – сильная нация, которая не кажется. Мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну,
– подчеркнула украинка.
Спортсменко подчеркнула, что каждый раз стремится показать лучший результат, ведь так она сможет привлечь внимание мира к Украине. Ярослава надеется, что скоро сможет вернуться в родную страну.
"Ситуация ужасная для меня, потому что я не могу вернуться домой, пока мой сезон не завершится. Это будет в сентябре. Но я жду этого и пытаюсь показывать лучшие результаты на соревнованиях, чтобы помочь нашей Украине.
Теперь я с моим тренером. Нам очень тяжело психологически сфокусироваться на прыжках в высоту. Все наши мнения остаются в Украине, мы читаем новости и мы очень расстроены. Мы все верим, все наши прыжки в высоту, все наши спортсмены верят, что это завершится как можно скорее.
Больше всего я сейчас хочу мира в своей стране – это большая мечта всех украинцев, но если говорить о спорте, то это мировой рекорд", – отметила Магучих.
Украинки обновили свои показатели в сезоне
- Ярослава Магучих установила новый лучший результат сезона в мире – 2.01 метра. Украинка остается единственной прыгуньей, кто в 2022 году прыгал на 2 метра и больше.
- Ярослава Магучих выиграла три из трех этапов Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
- Все четыре украинки установили лучший результат сезона для себя: Геращенко – 1.98 метра, Левченко – 1.95 метра, Табашник – 1.95 метра.