Магучіх: Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну

Українки здобули всі призові місця. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялася Ярослава Магучіх. У стрибках у висоту вона взяла планку 2,01 метрів з другої спроби. Також Ярослава мала хороші спроби на висоті 2,05 метрів, але взяти її не змогла.

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На другому місці завершила виступи ще одна українка Ірина Геращенко (1,98 метра), а третьою стала Юлія Левченко (1,95 метра). А Катерина Табашник, хоча теж зупинилася на висоті 1,95 метра, але за додатковими показниками виявилася 6-ю.

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Дуже круто змагатися з нашими дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні продовжується війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається. Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну,

– наголосила українка.

Спортсменка наголосила, що кожного разу прагне показати найліпший результат, адже так вона зможе привернути увагу світу до України. Ярослава сподівається, що вже скоро зможе повернутися до рідної країни.

"Ситуація жахлива для мене, тому що я не можу повернутися додому, поки мій сезон не завершиться. Це буде у вересні. Але я чекаю на це та намагаюсь показувати найкращі результати на змаганнях, щоб допомогти нашій Україні.

Зараз я з моїм тренером. Нам дуже важко психологічно сфокусуватися на стрибках у висоту. Всі наші думки залишаються в Україні, ми читаємо новини й ми дуже засмучені ними. Ми всі віримо, всі наші стрибунки в висоту, всі наші спортсмени вірять, що це завершиться якнайшвидше.

Найбільше я зараз хочу миру у своїй країні – це велика мрія всіх українців, але якщо говорити про спорт, то це – світовий рекорд", – зазначила Магучіх.

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