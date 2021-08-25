Чемпионат пройдет в два этапа – в первый день соревнований будут бороться детские категории и подростки от четырех до 17 лет. Во второй день зрителей ждут схватки взрослых категорий и опытных мастеров джиу-джитсу, среди которых именитые коричневые и черные пояса. Завершающим этапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP станут зрелищные схватки во взрослой абсолютке.

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Отметим, что впервые в Украине на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP состоятся поединки по правилам джиу-джитсу и в детской абсолютной категории. Компетиторы будут бороться в открытом весовом дивизионе за денежные призы. Призовой фонд чемпионата Украины составит 110 тысяч гривен. Регистрация на турнир продлится до 27 августа включительно. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Открытие первого дня турнира состоится 4 сентября, в 10:00, по адресу: г. Запорожье, ул. Победы 66, Дворец Спорта "Юность". Вход бесплатный.