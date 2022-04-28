Международный союз велосипедистов запретил россиянам и белорусам участие в Балканском чемпионате

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил допускать к Балканскому чемпионату российские и белорусские команды. Об этом сообщили представители организации.

Россию и Белоруссию пригласили на Балканский чемпионат

Хотя ранее президент Балканского союза велосипедистов (BCU), боснец Владимир Куваля уверял, что его федерация допустит ко всем балканским соревнованиям спортсменов из России и Беларуси "без ограничений" и предоставит им членство в BCU.

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Об этом он говорил в интервью российским СМИ. В BCU входят 11 стран Балканского полуострова.

UCI осудила действия России еще в первые дни полномасштабного нападения на Украину. Организация отстранила от всех международных соревнований представителей стран-агрессорок, а также запретила использовать любую их национальную символику и проведение турниров на их территории.

Главная международная федерация велосипедного спорта заявила, что не разрешит, чтобы россияне и белорусы попали на Балканский чемпионат.

В UCI напомнили, что российские и белорусские команды не имеют права участвовать в международных турнирах, а "международные турниры не имеют права их приглашать".

Граждане России и Беларуси могут выступать, если они представляют команду, зарегистрированную в другой стране, или в тех индивидуальных гонках, где не требуется регистрация от имени национальной федерации.

UCI предпочитает отметить, что Балканский союз велосипедистов не имеет полномочий по перечисленным вопросам,

– говорится в заявлении международной федерации.