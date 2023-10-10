Полная солидарность с Украиной: Международный союз конькобежцев не вернет Россию на соревнования

С начала полномасштабного вторжения почти весь спорт проявил свою четкую позицию и отстранил спортсменов из страны-агрессора от соревнований. Со временем благодаря лоббированию Томаса Баха их начали возвращать в турниры, однако есть и те, кто имеет здравый смысл и принципиальность.

К федерациям, заслуживающим уважения, относятся большинство зимних видов спорта. Они с самого начала придерживаются одной линии поведения и не меняют ее.

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Россиян не вернут к соревнованиям

В частности, это касается Международного союза конькобежцев (ISU). В марте 2022 года он отстранил представителей России и Беларуси от соревнований. В преддверии начала сезона ISU снова подтвердил свою позицию и оставил в силе отстранение.

ISU поддерживает Федерацию конькобежного спорта Украины с начала войны, внедряя решения 2469, а также оказывая финансовую поддержку украинским фигуристам. ISU снова заявляет о своем соболезновании со всеми, кто пострадал от войны в Украине. ISU решительно осуждает вторжение России в Украину.



Совет ISU решил изучить вопрос осуществления потенциальных путей реализации рекомендаций МОК. Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализации в рамках Олимпийского движения. Решение ISU 2469 остается в силе,

– говорится в заявлении организации.

Федерациям большинства летних видов спорта следует последовать примеру, а не прикрываться рекомендациями МОК. Как видим, было бы желание...