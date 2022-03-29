Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций России и Белоруси

Международный союз биатлонистов (IBU) окончательно отстранил сборные России и Беларуси от соревнований по биатлону из-за полномасштабного вторжения этих стран в Украину. Теперь спортсмены этих стран не могут проводить ни одну официальную международную деятельность.

В IBU осудили агрессию России

Процедуру по отстранению россиян и белорусов начали 17 марта. Во вторник, 29 марта, исполнительный совет IBU сообщил об единогласном решении немедленно лишить членства национальные федерации РФ и РБ.

Читайте также Экс-биатлонистка Домрачева вступилась за отстраненных спортсменов России и Белоруссии

Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения со стороны СБР и БФБ наносят ущерб репутации IBU и биатлонному спорту, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей с доверием,

– говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, приостановились занятия по биатлону на территории Украины.

"Кроме того, Исполнительный совет согласился с тем, что, учитывая, что российское вторжение в Украину остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации атакующих стран продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU", – добавили в IBU.

Федерации биатлона России и Беларуси не могут проводить ни одну официальную международную деятельность, включая организацию тренировочных лагерей и каких-либо международных соревнований.

Исполком будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств.

Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15–19 сентября 2022 года, если он не будет отменен ранее Исполкомом IBU.