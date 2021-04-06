Во всем мире 6 апреля отмечают Международный день спорта ради развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace). Его основали в 2013 году совместно ООН и Международный олимпийский комитет.

История этого праздника берет свое начало 23 августа 2013 года, когда Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла соответствующую резолюцию.

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"Спорт имеет силу изменить мир; это фундаментальное право, мощный инструмент для укрепления социальных связей и содействия устойчивому развитию и миру, а также солидарности и уважения. Благодаря своим уникальным индивидуальным навыкам и коллективной силе мы можем объединиться и поделиться творческими способами улучшить свое здоровье и самочувствие с помощью спорта и физической активности – даже в собственном доме", – отметили в ООН.

В этот день в ООН также отмечают как спорт может преодолеть последствия пандемии коронавируса. Хотя этот кризис нанес мощный удар по спорту – мы не можем собраться вместе с друзьями, чтобы соревноваться, нельзя посещать спортивные мероприятия и болеть вместе.

"Спорт и физическая активность могут помочь нам пережить кризисные периоды, такие как COVID-19, уменьшая тревоги и улучшая физическое и психическое здоровье", – убеждены в ООН. А также отмечают, что профессиональный спорт обеспечивает занятость и доход многим людям во всем мире и является неотъемлемым сектором экономического успеха многих общин и регионов.

Сами спортсмены в этот день выкладывают фотографию с белым листком и тегом #WhiteCard. Так они выражают свою поддержку идеалам спорта, а также разделяя олимпийские ценности.

6 квітня - Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру!

Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби, член Комісії атлетів НОК України Олена Костевич долучилась до челенджу #WhiteCard. pic.twitter.com/vKtNGAnAKE — НОК України (@OlympicUA) April 6, 2021