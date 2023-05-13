Беспредел продолжаются: Россию и Беларусь вернули в международные соревнования по тяжелой атлетике

Еще одна международная федерация повелась на рекомендации МОК и вернула в соревнования российских и белорусских спортсменов. Теперь представители враждебных стран могут участвовать в международных турнирах по тяжелой атлетике.

Теперь российские и белорусские тяжелоатлеты могут соперничать на равных со всем цивилизованным миром. Международная федерация тяжелой атлетики приняла такое решение в пользу спортсменов стран-оккупантов после онлайн-заседания Исполнительного совета.

Вот так Усидели на двух стульях: Россию и Беларусь вернули в Международный паралимпийский комитет

Еще одна федерация попала под влияние МОК

Теперь рекомендации Международного олимпийского комитета действуют в полной мере в мире тяжелой атлетики. Однако спортсмены не смогут выступать под своими флагами. Атлеты будут соревноваться в статусе нейтральных.

В дальнейшем будут проводить индивидуальные проверки всех спортсменов и их команд из России и Белоруссии, которые захотят принять участие в соревнованиях под эгидой IWF.

IWF хотела бы подчеркнуть, что это решение, также решительно поддержанное Комиссией спортсменов IWF, представляет наилучший возможный баланс между сохранением постоянной позиции IWF относительно солидарности с Украиной и необходимостью сохранить как можно больше возможностей для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности. С начала этого сложного кризиса, глубоко влияющего на международный спорт, IWF внимательно придерживалась рекомендаций, выданных Международным олимпийским комитетом,

– говорится в заявлении.

Примечательно, что через месяц в Кубе состоится гран-при по тяжелой атлетике, где российские и белорусские спортсмены не будут допущены к соревнованиям. А это значит, что они не смогут отобраться на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Федерация тяжелой атлетики стала уже далеко не первой международной ассоциацией, вернувшей в соревнования российских и белорусских спортсменов. До этого это сделали уже в настольном теннисе, плавании, фехтовании, дзюдо и других видах спорта.

Спортсмены из всех стран выступают против такого возвращения вражеских атлетов, но их протесты не приносят никакого результата. Международные федерации не намерены слушать своих спортсменов.