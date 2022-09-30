Матчи Металлурга перенесли из-за террористического обстрела кафиров в Запорожье
Источник:инстаграмм запорожского Металлурга
В пятницу, 30 сентября, Металлург должен был сыграть домашний матч против Горняка-Спорт в Первой лиге Украины. Но в Запорожье пока точно не до футбола.
В Запорожье точно не до футбола
Захватчики дважды атаковали Запорожье 30 сентября. Первые взрывы были слышны в городе в 7:10 утра, а впоследствии оккупанты повторно ударили по украинскому городу. Враг попал в колонну гражданских людей на окраине города, которая должна была составлять 34 автомобиля. С каждой минутой количество жертв и пострадавших увеличивается.
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По состоянию на 14:00 количество раненых увеличилось до 74 человек. 1 октября в Запорожье и области объявили день траура по тем, кто больше не с нами из-за террористического обстрела россиян.
30 сентября и 1 октября свои матчи должны были провести обе команды запорожского Металлурга. Главная команда в Первой лиге должна была сыграть против Горняка-Спорт. А уже на следующий день во Второй Лиге Украины свой поединок против ВАСТА должен был провести Металлург-2.
Пока неизвестно, когда состоятся перенесенные матчи.
- Металлург после четырех туров идет четвертым в группе Б Первой лиги Украины, имея в своем активе 7 очков.
- Вторая команда Металлурга за такое же количество поединков набрала лишь один пункт и занимает предпоследнее 9 место во второй по силе лиге страны.