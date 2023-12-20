Слухи воплотились в реальность: Скрипник – главный тренер Металлиста 1925

В Украинской Премьер-лиге произошли очередные изменения на тренерском мостике. Виктор Скрипник покинул полтавскую Ворсклу и сразу подписал контракт с Металлистом 1925.

Харьковский клуб официально сообщил о назначении на должность главного тренера опытного специалиста, имеющего опыт работы в немецком Вердере в Бундеслиге. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года.

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Очередная тренерская смена в УПЛ

В тренерский штаб Виктора Скрипника войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев, с которыми он работал раньше в своих предыдущих клубах. К ним присоединятся Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин, которые были помощниками предыдущего наставника в Металлисте 1925 в нынешней кампании.

Сообщается, что Олег Голодюк, исполнявший обязанности главного тренера харьковского клуба до зимней паузы, также останется работать в структуре Металлиста 1925.

Отметим, что Металлист 1925 стал третьим украинским клубом в тренерской карьере Виктора Скрипника. Он с 2019 по 2022 год работал в луганской Заре, а Ворсклу возглавлял с июля 2022 года.

Во главе полтавской команды Виктор Скрипник принял участие в 53 матчах, в которых его подопечные одержали 23 победы. Ворскла два сезона подряд выступала в еврокубках, правда, оба раза завершала участие в соревнованиях после первого раунда квалификации.

. После окончания первой части УПЛ-2023/2024 Металлист 1925 занимает двенадцатое место в турнирной таблице, Ворскла – седьмое.