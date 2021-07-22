Металлист заплатит за аренду стадиона в Харькове в 10 раз больше, чем Металлист 1925: фото

Возрожденный клуб Металлист, который выступает в Первой лиге, заплатит за аренду стадиона в Харькове в 10 раз больше, чем Металлист 1925, клуб УПЛ.

Война Металлиста и Металлиста 1925 продолжается

Из обнародованных документов следует, что Металлист будет платить 300 тысяч гривен за один матч, а Металлист 1925 – 30 тысяч грн. Такая льготная цена для клуба УПЛ возникла из-за того, что Металлист 1925 продолжил уже существующий договор.

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"Руководство стадиона Металлист выставило клубу счет – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.

Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать Металлист. Я считаю, что это даже маленькая сумма. Шахтер за матч на НСК "Олимпийский" платит 540 тысяч гривен. Динамо примерно такую же сумму платит, чуть меньшую. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена", – сказал владелец Металлиста Ярославский.

По мнению футбольных экспертов, 30 тысяч гривен за 1 матч никоим образом не могут компенсировать реальные расходы на эксплуатацию стадиона на проведение футбольных матчей.

А журналисты спортивного портала Prosportua.com добавляют, что ранее руководство Металлиста 1925 отказалось участвовать в финансировании реконструкции футбольной инфраструктуры, которой команда пользовалась последние пять лет.

Фото документов, содержащих цену аренды стадиона "Металлист":