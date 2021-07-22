Війна Металіста та Металіста 1925 триває

З оприлюднених документів випливає, що Металіст буде платити 300 тисяч гривень за один матч, а Металіст 1925 – 30 тисяч грн. Така пільгова ціна для клубу УПЛ виникла через те, що Металіст 1925 продовжив уже існуючий договір.

До слова Боротьба за стадіон: у роздягальнях таємно змінили емблеми Металіста-1925 на лого Металіста

"Керівництво стадіону Металіст виставило клубу рахунoк – 300 тисяч гривень за проведення одного матчу. Я підтвердив і погодився на ці цифри. Не я їх сьогодні плачу, платять ті хлопці, з якими я домовився.

Я згоден платити цю суму, коли буду повноцінно фінансувати Металіст. Я вважаю, що це навіть маленька сума. Шахтар за матч на НСК "Олімпійський" платить 540 тисяч гривень. Динамо приблизно таку ж суму платить, трохи меншу. Правда, вони укладали договір раніше, і зараз сума буде збільшена", – сказав власник Металісту Ярославський.

На думку футбольних експертів, 30 тисяч гривень за 1 матч жодним чином не можуть компенсувати реальні витрати на експлуатацію стадіону на проведення футбольних матчів.

А журналісти спортивного порталу Prosportua.com додають, що раніше керівництво Металіста 1925 відмовилося брати участь у фінансуванні реконструкції футбольної інфраструктури, якої команда користувалася останні п'ять років.

Фото документів, що містять ціну оренди стадіону "Металіст":