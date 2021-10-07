Металлист всего второй раз в сезоне потерял очки в Первой лиге

Харьковский Металлист на выезде не смог обыграть Горняк-Спорт. Таким образом клуб из Горишних Плавней стал лишь второй командой, которая в этом сезоне смогла остановить возрожденный харьковский клуб.

Горняк-Спорт – Металлист 1:1

Голы: Твердохлеб, 35 – Пейшоту, 73

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Ранее единственным клубом, который смог сыграть против Металлиста без поражения в этом сезоне, стало Житомирское Полесье. Матч в Харькове также закончился со счетом 1:1.

Кроме того, возрожденная харьковская команда смогла пройти уже три раунда Кубка Украины. Жертвами Металлиста стали мариупольский Яруд, томаковский Скорук и даже премьерлиговая Десна из Чернигова. В 1/8 финала харьковчане дома примут ковалевский Колос.

Также Металлист по-настоящему разгромил и своего главного конкурента в Первой лиге – Кривбасс. Матч в Кривом Роге закончился победой гостей со счетом 0:5.

Неудачный старт Металлиста

Перед матчем именно харьковский клуб был явным фаворитом матча. Поэтому в нем болельщики, эксперты и букмекеры справедливо ожидали победы Металлиста.

Впрочем, в течение первых 30 минут матча ни одна из команд так и не смогла создать особую остроту возле ворот соперника.

Лишь на 35 минуте матча после неудачного углового гостей Твердохлеб самостоятельно пробежал все поле с мячом и, накрутив защитников Металлиста пробил в дальний угол ворот Александра Рыбки – 1:0. До конца тайма команды продолжили демонстрировать невнятный футбол.

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Горняк-Спорт мог выигрывать

Попытка уравнять счет появилась у Металлиста уже на первых минутах второго тайма. Впрочем, после забегания по правому краю на пол поля Риаскос, который только что появился на замену, пробил прямо в Климова. Пейшоту на добивании пробил выше ворот.

Гости продолжили давление на ворота Горняка, но без особой опасности. Преимущественно это были одиночные удары из-за штрафной площадки, с которыми без труда справлялся вратарь хозяев.

После углового на 70 минуте игры Кожевников мог расставлять все точки над "и". Впрочем, после удачного паса партнера он не попал ногой по мячу, после чего круглый выкатился за лицевую линию ворот. Еще через минуту Рыбка едва не забил в собственные ворота, неудачно приняв пас партнера, но впоследствии сам и выбил головой мяч из пустых ворот.

Правило "не забиваешь ты – забивают тебе" сработало очень быстро. На 72 минуте Горбунов пробил с левого края. Климов с ударом справился, но кинул круглого на голову Пейшоту – 1:1.

Еще один шанс на победу возник у Горняка под занавес матча. Семка ворвался в штрафную и хотел бросить мяч в дальний угол ворот, но тут уже спас Рыбка.

Горняк-Спорт – Металлист: видеообзор матча