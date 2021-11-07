Металлист усилился воспитанником Сан-Паулу Паулиньо.

Харьковский Металлист продолжает усиливаться иностранными футболистами. Скамьи харьковчан вскоре пополнит воспитанник бразильского Сан-Паулу Паулиньо Боя.

Четвертый бразилец в Металлисте

Харьковский клуб официально подтвердил информацию о трансфере 23-летнего бразильского вингера. Сообщается, что скоро Боя прибудет в Харьков.

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Боя переходит в Металлист из бразильского Жувентуда, где выступал на правах аренды. В составе Жувентуде Паулиньо отыграл 20 матчей в бразильской Серии А и забил 3 гола.

Также на счету игрока два поединка за Сан-Паулу в Кубке Либертадорес. До этого футболист играл в аренде в португальской Портимоненсе и бразильском Сан-Бенту.

Официальное представление Боя состоится 13 ноября, когда Металлист примет Прикарпатье в рамках Первой лиги.

По данным портала Transfermarkt, контракт Боя с Сан-Паулу вступил в силу до 31 декабря 2022 года. Портал оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Паулиньо Боя станет четвёртым бразильским легионером Металлиста. До него лагерь харьковчан пополнили: