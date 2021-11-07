Четвертий бразилець у Металісті

Харківський клуб офіційно підтвердив інформацію про трансфер 23-річного бразильського вінгера. Повідомляється, що невдовзі Боя прибуде у Харків.

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Боя переходить у Металіст з бразильського Жувентуде, де виступав на правах оренди. У складі Жувентуде Пауліньо відіграв 20 матчів у бразильській Серії А та забив 3 голи.

Також на рахунку гравця два поєдинки за Сан-Паулу у Кубку Лібертадорес. До цього футболіст грав в оренді у португальській Портімоненсі та бразильському Сан-Бенту.

Офіційне представлення Боя відбудеться 13 листопада, коли Металіст прийматиме Прикарпаття у рамках Першої ліги.

За даними порталу Transfermarkt, контракт Боя з Сан-Паулу чинний до 31 грудня 2022 року. Портал оцінює футболіста в 1 мільйон євро.

Пауліньо Боя стане четвертим бразильським легіонером Металіста. До цього табір харків'ян поповнили: