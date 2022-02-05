Металлист сравнял счет на 90+3 минуте и вырвал победу в серии пенальти над Черноморцем

В Турции завершился второй матч в рамках Winter Cup 2022. В противостоянии Металлиста и Черноморца основного времени не хватило, чтобы выявить победителя.

Металлист – Черноморец 3:3 (6:5 по пенальти)

Голы: Харрис, 11, Пейшото, 58, Риаскос, 90 – Цонев, 20, 69, Юсов, 45+1 (пен.)

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Харьковский Металлист вышел вперед уже на 11-й минуте матча, Харрис пробил по воротам с дальней дистанции прямо по центру, но Паст не справился с этим ударом.

Буквально прошло восемь минут, и одесситы восстановили паритет в счете. После стандарта у ворот Металлиста Цонев воспользовался суматохой и переправил мяч в ворота.

Под конец первого тайма Русин вышел один на один с Рыбкой и был сбит голкипером. После этого судья назначил пенальти, который реализовал Юсов.

Второй тайм начался с автогола в исполнении Вандерсона. После подачи Балули на Пейшото мяч дошел до игрока Черноморца, который срезал его в ворота.

На 69-й минуте Черноморец снова вышел вперед. Русин подал, Юсов сбросил, а Цонев качнул игрока Металлиста и отправил мяч в дальний угол.

Уже добавленное арбитром время харьковчанам удалось сравнять счет. Балули вырезал идеальный пас во вратарскую зону, а Риаскос сумел забить мяч в ворота.

По регламенту турнира победитель в поединке все равно должен быть, поэтому команды перешли в серию пенальти. Основную серию пенальти футболисты команд выполнили безупречно, а шестым ударом болгарский форвард Черноморца Мартин Петков отправил мяч выше ворот. В итоге – победа Металлиста.

Металлист – Черноморец видеообзор