Металлист обыграл беспомощный Львов в битве за выживание: видеообзор матча УПЛ

Команда Анатолия Бессмертного уступила Металлисту в матче аутсайдеров. Харьковчане сумели улучшить свое турнирное положение благодаря единственному голу Прядуна.

Металлист – Львов 1:0

Гол: Прядун, 78

На ужгородском стадионе "Авангард" в матче 25 тура встречались две команды со дна турнирной таблицы – Металлист и Львов. Оба коллектива ведут отчаянную борьбу за выживание в элитном дивизионе, поэтому игра была за 6 очков, пишет 24 Канал.

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Судьбу поединка решил один удар

Львовяне активнее начали игру, пытаясь забить быстрый гол. Однако брак в передачах свел на нет усилия "сине-золотых львов". На перерыв команды ушли за ничейного счета, который не устраивал ни одну из команд.

Во втором тайме игроки Металлиста усилили давление на ворота Рыбки. На острие атак харьковчан чаще стал появляться форвард Максим Прядун. Именно он и стал автором победного гола. Быстрая контратака с участием Картушова и Наумца завершилась пасом последнего на Прядуна, а бомбардир своим шансом воспользовался на все сто.

Игроки Львова попытались отыграться, но сами едва не пропустили мяч. Прядун из центра поля выбежал на свидание с Рыбкой, однако пробил очень неточно. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу харьковчан со счетом 1:0.

Турнирное положение внизу таблицы УПЛ

Благодаря победе над Львовом, Металлист поднялся в зону переходных матчей. Команда Огненовича набрала 22 очка и опередила львовский Рух.

Положение Львова еще больше усложнилось. "Горожане" 10 матчей подряд проиграли и имеют минимальные шансы на спасение. Отставание от 14-го места увеличилось до 9 очков. В последних 5 матчах львовянам нужно одержать победы и надеяться на потерю очков конкурентов.

Видеообзор матча Металлист – Львов