Металіст – Львів 1:0

Гол: Прядун, 78

На ужгородському стадіоні "Авангард" у матчі 25-го туру зустрічалися дві команди з дна турнірної таблиці – Металіст та Львів. Обидва колективи ведуть відчайдушну боротьбу за виживання в елітному дивізіоні, а тому гра була за 6 очок, пише 24 Канал.

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Долю поєдинку вирішив один удар

Львів'яни активніше розпочали гру, намагаючись забити швидкий гол. Проте брак у передачах звів нанівець зусилля "синьо-золотих левів". На перерву команди пішли за нічийного рахунку, який не влаштовував жодну з команд.

У другому таймі гравці Металіста посилили тиск на ворота Рибки. На вістрі атак харків'ян частіше почав з'являтися форвард Максим Прядун. Саме він і став автором переможного голу. Швидка контратака за участю Картушова та Наумця завершилася пасом останнього на Прядуна, а бомбардир своїм шансом скористався на всі сто.

Гравці Львова спробували відігратися, але мало самі не пропустили м'яч. Прядун з центру поля вибіг на побачення з Рибкою, однак пробив дуже неточно. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу харків'ян з рахунком 1:0.

Турніре положення внизу таблиці УПЛ

Завдяки перемозі над Львовом Металіст піднявся в зону перехідних матчів. Команда Огнєновича набрала 22 очка та випередила львівський Рух.

Положення Львова ще більше ускладнилося. "Містяни" 10 матчів поспіль програли та мають мінімальні шанси на порятунок. Відставання від 14-го місця збільшилося до 9 очок. У останніх 5 матчах львів'янам потрібно здобувати перемоги та сподіватися на втрату очок конкурентів.

Відеоогляд матчу Металіст – Львів