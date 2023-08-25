Металлист – Карпаты: онлайн-трансляция матча Первой лиги

В пятницу, 25 августа, очередной тур Первой лиги откроет матч, в котором харьковский Металлист сыграет против львовских Карпат. Онлайн-трансляция матча Металлист - Карпаты доступна на сайте 24 Канала.

Металлист и Карпаты сыграют в пятом туре Первой лиги. Несмотря на то, что это будет домашний матч для Металлиста, команды проведут матч во Львове. Перенесли игру в этот город по просьбе именно харьковчан, которые свои домашние матчи обычно проводят в Ужгороде. Но из-за ремонтных работ на стадионе "Авангард" попросили перенести матч во Львов на стадион "Украина".

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Металлист еще в прошлом сезоне выступал в УПЛ, но вылетел в Первую лигу. Карпаты же и в прошлом сезоне выступали в Первой лиге, не сумев подняться в элитный дивизион. В этом сезоне после четырех сыгранных туров Карпаты занимают второе место в группе A. Металлист же на седьмом месте, имея только одну победу в активе.

Возглавляет Карпаты Мирон Маркевич, который в свое время был тренером харьковского Металлиста. Но если подходить с юридической стороны к этому вопросу, то современные Карпаты и Металлист – это не те клубы, которые в свое время становились призерами украинского первенства и в которых работал Маркевич. Это вновь созданные клубы.

Но это не все, что объединяет эти два клуба. В летнее межсезонье из Металлиста многие игроки перешли именно в Карпаты – Егор Картушов, Егор Демченко, Евгений Подлепенец и Юрий Романюк перешли как свободные агенты. А в аренду во Львов отправились Богдан Порох и Александр Мизюк. Металлист арендовал голкипера Дмитрия Фастова.

Летом команды провели спарринг, закончившийся победой Карпат со счетом 3:1.

Матч Металлист – Карпаты начнется в 17.00.

Металлист – Карпаты онлайн