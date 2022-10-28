Заря разгромила Металлист 1925 и догнала Шахтер в турнирной таблице

Луганская Заря не без проблем забила три гола в ворота харьковского Металлист 1925. И сравнялась с донецким Шахтером по набранным очкам.

Харьковская команда в этом матче имела два случая, чтобы забить. Первый раз в начале матча, а второй – сразу после перерыва. Но оба раза луганчан спасал Мацапура.

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Заря же первый гол в этом матче забила первым же ударом в створ ворот. Правда, произошел он аж на 39-й минуте. После навеса от Данченко с правого фланга Чурко опередил соперника и головой отправил мяч под штангу.

А на перерыв команды ушли при счете 0:2. Нагнойный получил пас в штрафную, после чего решил пробить с места. Он забросил мяч над защитником в верхний дальний угол ворот так, что голкипер не смог до него добраться.

Третий гол в ворота Металлист 1925 был забит после подачи с углового – мяч отлетел к Нагнойному, пробившему в падении головой. Но мяч попал в перекладину ворот. Первым на подборе оказался Имереков, пробивший по воротам с отскоком мяча от газона. Мозиль и в этот раз не дотянулся до мяча.

К концу матча Заря была ближе к тому, чтобы забить четвертый гол, чем соперники к тому, чтобы сократить отставание в счете. Свои возможности упустили Русин и Чурко.

Металлист 1925 – Заря 0:3

Голы: Чурко, 38, Нагнойный, 45, Имереков, 58

Благодаря этой победе Заря набрала 19 очков. Столько же у Шахтера, который на втором месте. Но донецкая команда сыграла на два матча меньше, чем Заря.

Металлист 1925 остался на девятом месте, потеряв возможность обойти Динамо в турнирной таблице.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Заря