Кривбасс сохранил лидерство в УПЛ: команда Вернидуба на выезде обыграла Металлист 1925 – видеообзор

В пятницу, 20 октября, состоялся матч 11 тура чемпионата Украины, в котором Металлист 1925 принимал Кривбасс. Уверенная игра криворожцев позволила одержать важную победу.

Металлист 1925 – Кривбасс 1:3

Голы: Вачиберадзе, 39 – Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Команда Юрия Вернидуба стала открытием чемпионата, неожиданно возглавив турнирную таблицу УПЛ. Чтобы подтвердить свои чемпионские амбиции, криворожцы должны были брать три очка в матче с Металлистом 1925, пишет 24 Канал.

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Уже в дебюте встречи гости открыли счет в матче. Вингер Кривбасса Задерака воспользовался пасом Татаркова и отправил мяч в сетку ворот опытного голкипера харьковчан Сидоренко.

На 32-й минуте встречи форвард криворожцев Кожушко удвоил преимущество. Но гол в раздевалку от Вачиберадзе оставлял шансы на положительный результат для харьковчан.

Во втором тайме Задерака оформил дубль и поставил окончательную точку в матче. В целом, подопечные Вернидуба имели ощутимое преимущество. Поэтому вполне заслуженно одержали победу со счетом 3:1.

Подопечные Вернидуба одержали 7-ю победу в чемпионате. Кривбасс с 23 очками возглавляет турнирную таблицу.

Металлист 1925 остался на 11 месте. У харьковчан есть еще одна игра в запасе, чтобы улучшить свое положение.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Кривбасс