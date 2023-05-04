С двумя красными: ничья с Металлистом 1925 не помогла Руху вылезти из зоны вылета – видео

Львовский коллектив висит на волоске от выживания. Металлисту 1925 такой результат матча ни на что не влиял.

Металлист 1925 – Рух 0:0

Металлист 1925 и Рух провели встречу в рамках 24 тура Украинской Премьер-лиги, победителя в которой команды определить не смогли. "Желто-черные" вот-вот упадут в пропасть Первой лиги, пишет 24 Канал.

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Хуже некуда

Мотивация у львовской команды зашкаливает, поскольку коллектив питает надежды остаться в элитном дивизионе Украины, однако по сравнению с рвущим всех на своем пути Черноморцем "желто-черные" УПЛ не заслуживают. Что касается Металлиста 1925, то они вроде бы дают понять: "Оставьте нас в покое и мы не будем трогать вас", поскольку харьковчане в текущем сезоне ни на что не претендуют.

Матч начался многоожиданно и таким он залился, поскольку все чего-то ждали, а вот результат команды не дали. Уже в дебюте встречи Металлист 1925 остался в меньшинстве, а именно на 6-й минуте матча. Прямую красную карту перед собой увидел защитник харьковчан Евгений Кравчук, казалось, подставивший свою команду. Но вот Рух, несмотря на то, как им улыбнулась судьба, с таким преимуществом сделать ничего не смог.

Металлист 1925 по итогам матча ни разу не пробил не только в створ, но и вообще в сторону ворот. Но вот Рух далеко не убежал, поскольку львовский коллектив нанес всего один удар по воротам соперника. Команды весело начали встречу, поэтому решили так же ее завершить, поскольку все помнят то, что было в конце, а не посреди спектакля.

На 86-й минуте матча юный защитник Руха Виталий Холод решил тотально выровнять вес матча. Игрок "желто-черных" под занавес встречи получил второе предупреждение, которое, как обычно, превратилось в изъятие, поэтому команды доигрывали матч в равных составах, что на результат никак не повлияло.

Таким образом, Металлист 1925 оказался на 9-й строчке чемпионата (27 очков в активе). Что касается Руха, то львовский коллектив все еще находится в зоне вылета, но не прямой. "Желто-черные" заняли 14-е место УПЛ (21 очко в активе). отставая от спасительной территории на 3 балла.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Движение: