Металіст 1925 – Рух 0:0

Металіст 1925 та Рух провели зустріч в рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги, переможця в якій команди визначити не змогли. "Жовто-чорні" от-от впадуть в прірву Першої ліги, пише 24 Канал.

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Гірше немає куди

Мотивація у львівської команди зашкалює, оскільки колектив плекає надії залишитись у елітному дивізіоні України, проте в порівнянні з Чорноморцем, який рве всіх на своєму шляху, "жовто-чорні" на УПЛ не заслуговують. Щодо Металіста 1925, то вони ніби-то дають зрозуміти: "Дайте нам спокій і ми не будемо чіпати вас", оскільки харків'яни у поточному сезоні ні на що не претендують.

Матч розпочався багатоочікувано і таким він залився, оскільки всі на щось чекали, а от результат команди не дали. Уже в дебюті зустрічі Металіст 1925 залишився у меншості, а саме на 6-ій хвилині матчу. Пряму червону карту перед собою побачив захисник харків'ян Євген Кравчук, який здавалося підставив свою команду. Та от Рух, не дивлячись на те як їм усміхнулась доля, з такою перевагою зробити нічого не зміг.

Металіст 1925 за підсумками матчу жодного разу не пробив не те що у ствір, а й взагалі у сторону воріт. Та от Рух далеко не втік, оскільки львівський колектив завдав всього одного удару по воротах суперника. Команди весело розпочали зустріч, а тому вирішили так само її завершити, оскільки всі пам'ятають те, що було у кінці, а не посеред вистави.

На 86-ій хвилині матчу юний захисник Руха Віталій Холод вирішив тотально вирівняти ваги матчу. Гравець "жовто-чорних" під завісу зустрічі отримав друге попередження, яке, як і зазвичай, перетворилося у вилучення, тому команди догравали матч у рівних складах, що на результат ніяк не вплинуло.

Таким чином, Металіст 1925 опинився на 9-ій сходинці чемпіонату (27 очок у активі). Щодо Руха, то львівський колектив все ще перебуває у зоні вильоту, проте не прямій. "Жовто-чорні" посіли 14-е місце УПЛ (21 очко у активі). відстаючи від порятункової території на 3 бала.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Рух: