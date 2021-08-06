Металлист 1925 – Черноморец 3:2
Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Фабинью, 66-Бугай, 17, 43
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На 17-й минуте Черноморец открыл счет. Бугай, казалось бы, упустил момент для удара, затянул, но умудрился в падении пробить через себя и застать врасплох вратаря.
Видео первого гола Бугая
Однако, преимущество "моряков" продержалось не долго. За 5 минут Кадири в подкате прервал пас в штрафную, но вышло на ногу Батюшина, который метров с 20 технично пробил в ближний угол.
Видео гола Батюшина
Черноморец такой счет не устраивал, и команда забила Металлисту 1925 "в раздевалку". Михайленко взял игру на себя, протащил мяч по центру поля, выдал заброс на Бугая, тот качнул защитника и точно пробил в дальний угол.
Видео второго гола Бугая
После перерыва харьковчане второй раз сравняли счет во встрече. Протасов отдал направо, Фабинью прострелил на дальнюю, откуда Голодюк с метра закатил в пустые ворота.
Видео гола Голодюка
А через две минуты хозяева поля и вовсе вышли вперед и вырвали победу. Фабинью крутился с мячом в штрафной, прострелил, а мяч рикошетом от Дубко залетел в ближний угол ворот Черноморца.
Видео гола Фабинью
- В итоге, Металлист 1925 за три тура одержал уже вторую победу и временно поднялся на третью строчку в УПЛ. Черноморец с нулем находится на дне турнирной таблицы.
Металлист 1925 – Черноморец видеообзор