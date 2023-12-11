Александрия уверенно обыграла Металлист 1925 и покинула зону переходных матчей – видео

В понедельник. 11 декабря Металлист 1925 и Александрия сыграли свои последние матчи в УПЛ в 2023 году. Победу одержали подопечные Руслана Ротаня благодаря трем забитым голам во втором тайме.

Металлист 1925 – Александрия 0:3

Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

К очной встрече команды подходили соседям в турнирной таблице. Оба коллектива расположились возле зоны вылета, поэтому результат матча имел очень важное значение в борьбе за выживание, пишет 24 Канал.

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Александрия закончила 2023 год на позитиве

В предматчевых прогнозах трудно было назвать фаворита, однако на поле он был очевиден. Подопечные Руслана Ротаня доминировали на поле, но до середины второго тайма не могли открыть счет.

Все изменилось на 64-й минуте. Скорко вывел свою команду вперед, после чего через 7 минут Максим Жичиков получил второе предупреждение и оставил харьковчан в меньшинстве. Этим сразу воспользовались гости и благодаря дублю Плаксы довели счет до разгромного.

Таким образом, Александрия поднялась на 11 место в турнирной таблице, а Металлист 1925 потерпел пятое подряд поражение и находится лишь в трех очках от зоны вылета.

Смотрите видеообзор матча Металлист 1925 – Александрия

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