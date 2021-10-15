Месть за брата: Кличко вспомнил, как ярко выиграл свой первый титул чемпиона мира

Владимир Кличко вспомнил в соцсетях приятные эмоции после получения своего первого чемпионского титула. Украинский боксер тогда отомстил сопернику за победу над его старшим братом Виталием.

Вернул титул в семью

14 октября 2000 года Владимир Кличко надел на себя первый чемпионский титул WBO в Германии. Случилось это, когда Кличко-младшему было 24 года. С тех пор прошло уже более 21 года. Именно этот бой против Криса Берда вспомнил в своем инстаграме украинский боксер.

Интересно Джошуа ни за что не побьет Усика в реванше, – промоутер Фьюри

Владимир откровенно написал, что многим обязан боксу. Кличко оглядывается назад с удовольствием. Возможно, это был еще один намек на возвращение на ринг. Еще раньше легендарный боксер заявлял, что у него есть еще два незавершенных дела, которые могут его заставить снова выйти на профессиональный ринг – реванш с Тайсоном Фьюри и стать старейшим чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.

Несмотря на все тревожные проблемы, с которыми я столкнулся на своем пути. Спасибо за все. Оглядываюсь назад с удовольствием, но смотрю вперед с предвкушением новых вызовов. Я их люблю,

– написал Кличко.

Напомним, что бой назывался: "Месть за брата". Владимир отомстил Берду за поражение своего брата Виталия. В апреле 2000 года американский боксер нанес поражение Кличко-старшему. Виталий превосходил соперника, но из-за травмы руки не сумел выйти на ринг после 9-го раунда. Кличко-младший же дважды отправлял Криса в нокдаун и победил по единогласному решению судей.

Был между боксерами и второй бой в 2006 году. Бойцы боролись за титул чемпиона мира по версии IBF, которым владел Берд, и вакантный титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBO. Тогда победа Владимира была еще более яркой. Поединок был завершен в седьмом раунде после двух нокдаунов подряд для американца.

Видео боя Владимира Кличко и Криса Берда

Текст публикации из инстаграма Владимира Кличко

В этот день, 21 год назад, в возрасте 24 лет, я выиграл свой первый титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я многим обязан этому прекрасному виду спорта. Спасибо за множество удивительных впечатлений, за всех людей, которых я смог встретить и узнать. Несмотря на все тревожные проблемы, с которыми я столкнулся на своем пути. Спасибо за все.

Оглядываюсь назад с удовольствием, но смотрю вперед с предвкушением новых вызовов. Я их люблю", – написал Кличко.