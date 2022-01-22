Месть предшественнику Миколенко: фанаты Эвертона забросали бутылками игроков Астон Виллы – видео

Во время матча 23-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Астон Виллой произошел неприятный инцидент. Люка Динь стал "мишенью" для своих бывших болельщиков.

Недовольные фанаты Эвертона

В конце первого тайма Эмилиано Буэндия открыл счет. После чего болельщики "ирисок" сразу забросали бутылками с водой игроков Астон Виллы.

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Больше всего досталось защитникам Мэтти Кешу и Люку Диню. После действий фанатов "ирисок" футболисты провели некоторое время на газоне.

Видео инцидента

Но, несмотря на неприятный инцидент, игроки все же продолжили матч.

Динь перешел в Астон Виллу из Эвертона 13 января. Эта встреча стала для француза первой против бывшей команды.

Предыдущий тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес заставил француза сменить команду и подписал на его место Виталия Миколенко.

Эвертон уступил Астон Вилле со счетом 0:1.