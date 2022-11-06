Голкипер в Италии забил удивительный гол со штрафного из-за всего поля: яркое видео

6 ноября Мессина принимала Монтерроси в рамках 12-го тура итальянской Серии С. В матче было забить на двух пять голов, а победу одержали хозяева, сообщает 24 канал.

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Гол, принесший победу

Вратарь Мессины Левандовски не ожидал, что может стать одним из авторов голов в победном для своей команды матче. Михал просто исполнял штрафной возле собственной штрафной. Вратарь мощно выбил мяч на часть поля соперника. Тот ударился о газон и залетел за воротничок "коллеги по цеху" из Монтерроси.

26-летний польский голкипер Левандовски провел в этом сезоне 3 матча, в которых пропустил 5 голов. Михал выступает за итальянскую Мессину с августа 2021 года.

Удивительный мяч удвоил перевес хозяев в этом поединке 2:0.

В конце первого тайма команды забили еще трижды – 3:2, победа Мессины. Ведь во второй 45-минутке головы уже не забивали.

Видео гола голкипера Левандовски