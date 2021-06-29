Месси впервые с 2017 года забил два гола в одном матче за сборную Аргентины: видео

В Бразилии завершился групповой этап Кубка Америки. Аргентинцы разгромили сборную Боливии 4: 1.

Дубль и голевую передачу оформил Лионель Месси. В другом матче Уругвай благодаря голу Эдинсона Кавани победил Парагвай.

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Таким образом, сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и Чили (5). Боливия заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.

Дубль Месси за долгое время

Впервые с октября 2017 года Месси забил два мяча в официальной встрече за аргентинцев. Тогда он оформил дубль во встрече против Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

Всего на счету Месси 75 голов в 148 матчах за сборную Аргентины.

Видео гола Месси