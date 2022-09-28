Месси расписался на спине выбежавшего на поле болельщика: охранники все испортили

Сборная Аргентины разгромила Ямайку в товарищеском матче Встреча состоялась на "Ред Булл Арене" в американском городе Гаррисон штата Нью-Джерси.

Аргентина – Ямайка 3:0

Голы: Хулиан Альварес, 13, Лионель Месси, 87, 89.

Счет в матче открыл Хулиан Альварес, а в конце игры дубль оформил Лионель Месси. Звездный аргентинец успел отличиться двумя забитыми голами через три минуты, пишет 24 канал.

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Сначала Лео элегантно уложил из-за пределов штрафной. А потом забил со штрафного.

Во время игры на поле выбежал болельщик. Он подбежал к Месси и попросил расписаться на спине. Аргентинец не отказал. Однако сказка для фаната длилась недолго, охранники быстро испортили всю атмосферу.

Видео момента

Лионель одержал сотую победу в международных матчах и занимает по этому показателю пятое место. Лидирует испанец Серхио Рамос (131 победа).

В активе форварда Лионеля Месси 90 голов в 165 поединках за сборную Аргентины. Таким образом, Лео вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд.

Аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 35 матчей, она длится уже три года. Рекорд принадлежит сборной Италии – 37 поединков (2018–2021).