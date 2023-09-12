Места хватит всем: Месси приобрел роскошный дом на берегу Атлантического океана

Аргентинская суперзвезда Интер Майами Лионель Месси наконец-то выбрал жилье, где будет проживать его семья. Новые апартаменты обошлись форварду в кругленькую сумму.

Лионель Месси летом покинул ПСЖ, где чувствовал себя не совсем комфортно, и перебрался в Интер Майами. В новом клубе аргентинец сразу стал лидером команды, завоевав первый трофей вместе с "цаплями".

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Чтобы окончательно освоиться в США, Месси приобрел особняк в курортном городке Форт-Лодердейл. Новый дом Лео находится на берегу океана и имеет доступ к двум причалам. Вообще, город славится своими пляжами и пользуется популярностью среди туристов.

Дом Месси имеет восемь спален, тренажерный зал, комнату СПА, а также бассейн. Общая площадь дома составляет 975 квадратных метров. Он был построен в 1988 году, а в 2000-м был расширен.

Особняк Месси во Флориде / COMPASS FLORIDA LLC

Рядом с особняком находится тренировочная база "Интер Майами", а в 8 километрах стадион "Драйв Пинк".

Это все удовольствие обошлось аргентинцу в 10,8 миллионов долларов. Напомним, что годовая зарплата Месси в Интер Майами составляет 50-60 миллионов долларов в год.