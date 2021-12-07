Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов: видео уникального гола
7 декабря 2021 , 21:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Лионель Месси забил гол в ворота бельгийского Брюгге в Лиге чемпионов. Эта команда стала 38-й, которой забивал Месси.
Дубль в ворота Брюгге
Месси в матче против Брюгге отметился дублем. В первом тайме он забил после паса Мбаппе. Во втором тайме Месси отличился с пенальти.
Видео гола Месси
Брюгге стала 38-й командой, которой Месси забил в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.
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Кроме того, эти голы стали 124-ым и 125-ым за 154 матча в Лиге чемпионов.