Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов: видео уникального гола

Лионель Месси забил гол в ворота бельгийского Брюгге в Лиге чемпионов. Эта команда стала 38-й, которой забивал Месси.

Дубль в ворота Брюгге

Месси в матче против Брюгге отметился дублем. В первом тайме он забил после паса Мбаппе. Во втором тайме Месси отличился с пенальти.

Видео гола Месси

Брюгге стала 38-й командой, которой Месси забил в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.

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Кроме того, эти голы стали 124-ым и 125-ым за 154 матча в Лиге чемпионов.