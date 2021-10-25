Месси повезло, что я с ним не играл, – легенда Динамо

Александр Головко был одним из лучших защитников в истории Динамо, выступая за киевлян с 1995 до 2004 года. Легендарный футболист Динамо рассказал, против каких игроков ему было действовать тяжелее всего и заверил, что нейтрализовал бы Лионеля Месси.

Бил в печень и плевал: игрок Байера раздражал Головко

Головко признался, что ему чрезвычайно сложно было играть против форварда Реала и сборной Испании Рауля. Экс-защитник Динамо заявил, что не успевал за испанцем.

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По мысли и движению этот футболист вроде как не выделяется, но он всегда там, где опасно,

– сказал Головко.

Бывший футболист Динамо отметил, что Рауль был на топ-уровне в предвидении момента.

"Он принимал решения настолько раньше, что я не успевал реагировать и просчитывать его шаги. Я никак не мог с ним справиться в плане открытий: куда я не пойду – его нет рядом", – рассказал Головко.

"Динамовец" также упомянул футболистов Баварии и Байера – Карстена Янкера и Ульфа Кирстена соответственно. Если первый, по словам Головко, был мощный, то Кирстен – коварный.

Защитник рассказал, что Кирстен выигрывал дуэли головой, ведь бил по печени и плевался.

"Он перед этим бил меня в печень, плевал в меня. Это тот футбол, где не видно, провокационный. Когда ты отвлекаешься на какую-то фигню, он уже убежал и забил. Я кошмар как злился", – заявил Головко.

Головко: Месси бы не стал топ-футболистом

Бывший тренер молодежной сборной Украины заявил, что сумел бы нейтрализовать Лионеля Месси, если бы аргентинец играл в его времена.

Повезло Месси, честно скажу, что я с ним не играл. Он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все,

– сказал Головко и рассмеялся.