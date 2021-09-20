Месси попал в первый скандал в ПСЖ, не пожав руку тренеру: что случилось

В шестом туре французской Лиги 1 ПСЖ принимал Лион. Это был первый матч для Лионеля Месси на "Парк де Пренс".

Аргентинец имел несколько возможностей, чтобы открыть счет своим голам. В первом тайме он не реализовал выход один на один с голкипером после паса пяткой Неймара, а затем пробил со штрафного в крестовину.

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Месси недоволен решением Почеттино

Наконец, на 76-й минуте Почеттино решил снять Лионеля из игры, заменив его на Хакими. Такое решение аргентинского тренера не очень понравилось звездном новичку. На предложение тренера пожать руку Месси отказался.

Аргентинец выглядел недовольным, увидев свой 30-й номер на табло четвертого арбитра, и проигнорировал рукопожатие Почеттино, который стоял на бровке.

После матча тренер парижан объяснил свое решение заменить Лионеля.

"Я решил заменить Месси, чтобы обезопасить его от возможных травм. Впереди нас ждут важные поединки, поэтому мы хотим защитить его. Есть решения, которые мы принимаем на благо команды. Все знают, что у нас много хороших игроков, поэтому нам непросто выбирать между ними. После матча Месси сказал, что нормально относится к своей замене", – заявил Почеттино.

Ничья была бы справедливым итогом этой встречи, но на второй компенсированной минуте Икарди принес победу хозяевам.

Пари-Сен-Жермен продолжает лидировать в чемпионате Франции с максимальными показателями – шесть побед в шести матчах.

Видео реакции Месси на свою замену