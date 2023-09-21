Клубная икона: фаны Интера заранее покинули стадион после замены Месси – демонстративное видео
Источник:TyC Sports
Лионель Месси не сумел доиграть матч регулярного чемпионата МЛС между Интер Майами и Торонто. Звездный капитан команды получил травму в первом тайме.
Аргентинец отыграл всего 36 минут и покинул поле из-за дискомфорта в мышцах. Вместо Месси в составе Интера появился будущий герой противостояния Роберт Тейлор, оформивший дубль и отдавший ассист в игре против Торонто.
К теме Проблемы у клуба Кривцова: Месси и Альба рискуют пропустить финал Кубка США
Нет Месси – нет поддержки
Лионель пробыл всего несколько минут на скамейке запасных и отправился в подтрибунное помещение. Вместе с ним трибуны арены покинули и болельщики Интера. Похоже, что фаны клуба из Майами приходят на стадион только ради игры чемпиона мира-2022.
На видео видно, как зрители уже на 39-й минуте первого тайма уходят со своих мест.
Фаны покинули стадион после замены Месси: смотрите видео
Это уже далеко не первая подобная реакция болельщиков на замену Лионеля. Ранее идентичный момент находился в поединке против Атланты Юнайтед (4:0).
Однако заблаговременно покинувшие арену пропустили победу своей команды. Ведь Лео покинул поле при счете 0:0. После чего "полетели" голы в ворота Торонто. Отметим, что за дни минуты до замены Месси поле покинул другой звездный футболист Жорди Альба, который тоже получил повреждение.
Из-за этих травм оба звездных футболиста Интера могут пропустить ближайшие поединки команды, в том числе не сыграть в финале Открытого кубка США против Динамо Хьюстон (28 сентября).
- Один мяч в первом тайме и три во втором принесли победу Интеру 4:0. Наш Сергей Кривцов провел весь поединок и не позволил сопернику огорчить голкипера клуба из Майами.
- После 28 сыгранных матчей Интер Майами с 31 баллом идет на 13-м месте среди 15 клубов МЛС.