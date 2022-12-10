Месси отомстил ван Галу за своего кумира: как Лео отпраздновал гол в ворота Нидерландов – фото

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентиной еще долго будут вспоминать болельщики. И дело не только в драматургии матча, но и эмоциях, бурливших во время встречи.

Сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила подопечных Луи ван Гала, отправив их домой с ЧМ-2022. Главным героем поединка стал капитан "альбиселесте" Лионель Месси.

По теме Месси продолжает борьбу: Аргентина вышла в полуфинал в наиболее ярком матче ЧМ-2022 – видео

Троллинг Месси

Лидер аргентинцев забил гол с пенальти и отдал ассист на Молину. Празднование взятия ворот "оранжевых" стало предметом дискуссий фанатов. И дело здесь в отношении Месси к ван Галу.

Лео отпраздновал гол с пенальти необычным образом. Вместо стандартного жеста, когда Лео поднимает указательные пальцы к небу, Месси подбежал к лавочке голландцев, стал напротив Луи ван Гала и приложил ладони рук к ушам.

Таким образом, Месси напомнил "Тюльпановому генералу" легендарного аргентинца Рикельме, который играл под его руководством в Барселоне, и праздновал свои голы именно в такой манере.

Празднование гола Рикельме / twitter.com/Troll_Fotballl

Почему Месси напомнил о Рикельме

Одно время Рикельме был одним из самых одаренных футболистов Аргентины. Он становился чемпионом мира для игроков до 20 лет и победителем Олимпиады.

Однако когда Рикельме стал игроком Барселоны, ван Гал не особо доверял аргентинцу, который не вписывался в его схемы. Очевидно из-за этого его карьера в "блаугранас" не сложилась.

А для юного Месси, когда он только попал в Барселону, Рикельме был настоящим кумиром. Он был левоногим и играл на позиции "десятки". Месси увлекался его игрой и смотрел на него как на бога.

На этом троллинг Месси ван Гала не завершился. После серии пенальти Месси подошел к тренерскому штабу соперника и вступил с коучем соперника в спор.

Месси общается с ван Галом / скриншот ESPN

Свое поведение Месси объяснил в интервью после матча.

Ван Гал говорит это так, будто его команды играют в веселый футбол. На самом же деле они просто отправляют высоких игроков в штрафную и забрасывают туда мяч. Моя реакция? Я был зол, потому что такой тренер, как ван Гал, со всем своим опытом позволил себе неуважение. Он пренебрежительно говорил об Аргентине. Не люблю, когда люди позволяют говорить себе такое перед игрой,

– сказал Лео.

Напомним, свой следующий поединок сборная Аргентины сыграет 13 декабря против Хорватии. Полуфинальный матч начнется в 21:00 по киевскому времени.