Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора на чемпионат мира

Лионель Месси пропустит два матча сборной Аргентины в отборе на чемпионат мира. Нападающий не получил вызов в главную команду страны.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал на два матча команды 27 игроков. Вне заявки оказался капитан команды Лионель Месси.

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Еще в начале января была информация, что Скалони пообщался с Месси, где предложил ему пропустить этот сбор. Это было сделано после того, как форвард перенес коронавирус и восстанавливался после инфекции.

Сборная Аргентины сыграет два матча отбора на чемпионат мира 2022 – против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля). При этом команда уже гарантировала попадание на Мундиаль, как и сборная Бразилии.

В марте на аргентинцев ожидает еще два матча – против Венесуэлы дома (24 марта) и Эквадора на выезде (29 марта).

Месси же пока продолжает восстановление. В 2022 году он пока не сыграл ни одного матча.