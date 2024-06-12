В Аргентине не дождутся: Месси сообщил, в какой команде завершит карьеру
Источник:ESPN
Звезда мирового футбола Лионель Месси старается отгонять подальше мысли о завершении карьеры. Впрочем, аргентинец точно знает, в какой команде повесит бутсы на гвоздь.
В возрасте 13 лет Лионель Месси покинул аргентинский Ньюэллс Олд Бойз и отправился в Барселону. С тех пор фанаты "красно-черных" мечтали о возвращении легенды.
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Месси назвал свой последний клуб
Победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре изменила планы Месси относительно завершения карьеры. Летом 2023 года форвард покинул французский ПСЖ и подписал контракт с американским клубом Интер Майами.
Именно "цапли" станут последним клубом в карьере феноменального форварда.
"Интер Майами будет моим последним клубом, да. По состоянию на сегодня, я думаю, что он будет моим последним.
Я люблю играть в футбол, я наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что осознаю, что с каждым разом этого становится все меньше и меньше", – сказал Месси.
Выступления Месси за Интер Майами
- Напомним, что аргентинец имел очень соблазнительное с финансовой стороны предложение из Саудовской Аравии. Однако Лео согласился на меньшую зарплату и поехал доигрывать в Америку.
- Месси подписал контракт с "цаплями" до конца 2025 года. Клуб оформил соглашения с экс-содноклубниками Лео по Барселоне: Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Хорди Альбой.
- 36-летний форвард продолжает удивлять своей результативностью. За Интер Майами аргентинец забил 25 голов в 29 матчах и отдал 16 голевых передач.
- Благодаря Месси "цапли" завоевали свой первый трофей – Кубок лиг (2023). Каждый матч с участием Месси вызывает повышенный интерес и собирает полные стадионы.