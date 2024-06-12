В Аргентине не дождутся: Месси сообщил, в какой команде завершит карьеру

Звезда мирового футбола Лионель Месси старается отгонять подальше мысли о завершении карьеры. Впрочем, аргентинец точно знает, в какой команде повесит бутсы на гвоздь.

В возрасте 13 лет Лионель Месси покинул аргентинский Ньюэллс Олд Бойз и отправился в Барселону. С тех пор фанаты "красно-черных" мечтали о возвращении легенды.

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Месси назвал свой последний клуб

Победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре изменила планы Месси относительно завершения карьеры. Летом 2023 года форвард покинул французский ПСЖ и подписал контракт с американским клубом Интер Майами.

Именно "цапли" станут последним клубом в карьере феноменального форварда.

"Интер Майами будет моим последним клубом, да. По состоянию на сегодня, я думаю, что он будет моим последним.

Я люблю играть в футбол, я наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что осознаю, что с каждым разом этого становится все меньше и меньше", – сказал Месси.

Выступления Месси за Интер Майами