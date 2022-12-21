Эмоции били через край: как Месси спасали от горячих болельщиков на вертолете – видео

Аргентина в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Такое выдающееся событие вызвало невероятный ажиотаж среди всего населения южноамериканского государства.

Во вторник, 20 декабря, более 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать чемпионство сборной Аргентины. Такая массовая акция разрушила все планы торжественных мероприятий.

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Командный автобус вместе с Месси и его товарищами должен был проехаться по городу, чтобы продемонстрировать болельщикам героев Мундиаля и сам Кубок мира. Однако запланированная поездка была прервана, поскольку люди заблокировали все дороги.

Во время движения торжественной процессии один из фанатов прыгнул в автобусу с Месси прямо с моста, а его "товарищ по разуму" не сумел попасть в машину и упал в толпу.

Видео с прыгающими фанатами сборной Аргентины

Поскольку движение автобуса было заблокировано, глава Футбольной ассоциации Аргентины заявил, что парад чемпионов будет отменен и извинился перед болельщиками.

Футболистов "Альбиселесте" во главе с Месси пересадили на вертолет и эвакуировали от греха подальше.

Видео, как футболисты сборной Аргентины пролетают над толпой болельщиков

Плохое планирование и отсутствие безопасности для футболистов, а также участников празднования уже вызвало массу обвинения в адрес властей.

Напомним, что во время движения автобуса чуть не случилась трагедия, когда игроки едва избежали столкновения с линиями электропередач.