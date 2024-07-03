Оформил дубль и показал запрещенный жест: УЕФА расследует действия защитника сборной Турции

После второго гола в ворота Австрии Мерих Демирал показал ультранационалистический жест "Волчий салют". УЕФА начало расследование относительно этого действия.

Во вторник, 2 июля, состоялись последние матчи за выход в четвертьфинал Евро-2024. В одном из них Турция обыграла Австрию со счетом 1:2.

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Жест Демирала, что мог оскорбить болельщиков

Жест "Волчий салют", что показал защитник сборной Турции связан с группировкой "Серые волки" ("Бозкрут") и запрещен в ряде стран Европы, в частности Австрии и Франции. Это правое и радикальное движение, которое придерживается турецкого национализма. Власти Германии вообще характеризует идеологию организации как антисемитскую и расистскую.

Представители УЕФА изучают действия Демирала относительно "неподобающего поведения". Если его вину докажут, то его дисквалифицируют на четвертьфинал Евро-2024.

Сам футболист отметил, что хотел просто отпраздновать гол и не намеревался кого-то обидеть. В то же время добавил, что гордится быть турком.

Мерих Демирал стал лучшим игроком в матче против Австрии.

Отметим, что в четвертьфинале Турция встретится со сборной Нидерландов. Матч состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.