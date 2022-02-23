Меняем традиционные клубные цвета на сине-желтые, – Кривбасс инициировал патриотический флешмоб

Футбольный клуб Кривбасс инициировал флешмоб в соцсетях в поддержку Украины. Он призвал другие команды присоединиться к нему.

Причиной для флешмоба в соцсетях стало "опасное для нашей Украины время".

Важно СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране

"Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все являемся украинцами. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага – синий и желтый. Поэтому сегодня команды ФК Кривбасс во всех соцсетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые", – говорится в сообщении клуба.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

К флешмобу присоединился и футбольный клуб Полесье. Там тоже сменили логотип в соцсетях на сине-желтый (традиционные цвета клуба – желто-зеленые).

"В эти времена важно сплачиваться и объединяться. А также идентифицировать себя с нацией. Позиция футбольного клуба Полесье: Украина – одна, единая и неделима. Украина – это Полесские леса, это Карпатские полонины, это Крымские виноградники, это Донецкие терриконы. Держим голову холодной, верим и поддерживаем Вооруженные силы Украины, и делаем все от нас зависящее, каждый на своем фронте! Слава Украине", – говорится в сообщении Полесья.

Сменил цвета клубного герба в соцсетях и футбольный клуб Ингулец.

Киевское Динамо, полтавская Ворскла, черниговская Десна и ковалевский Колосс не меняли цвета клубов в соцсетях, но их логотипы теперь размещены на фоне цветов украинского флага.