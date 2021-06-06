Меня реанимировали после поражения в финале Лиги чемпионов, – Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который присоединился позднее всех игроков в лагерь команды, прокомментировал свое состояние как психологическое, так и физическое.

Зинченко восстановился

24-летний хавбек прибыл в расположение команды после проигранного финала Лиги чемпионов. Многие эксперты обвинили Зинченко в пропущенном голе. Челси победил со счетом 1:0.

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"Жизнь на поражении в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые задачи, и я буду стараться их выполнить. Психологически я чувствую себя хорошо. У сборной Украины сейчас прекрасный коллектив, который меня реанимировал", – сказал Зинченко.

Александр провел все 90 минут в составе Манчестер Сити в поединке против Челси, который состоялся 26 мая. В матчах сборной против Бахрейна и Северной Ирландии он участия не принимал.

Наша сборная на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам), Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).