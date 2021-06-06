Зінченко відновився

24-річний хавбек прибув у розташування команди після програного фіналу Ліги чемпіонів. Багато експертів звинуватили Зінченка в пропущеному голі. Челсі переміг з рахунком 1:0.

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"Життя на поразці у фіналі Ліги чемпіонів не закінчується. Завжди є нові завдання, і я буду намагатися їх виконати. Психологічно я відчуваю себе добре. У збірної України зараз прекрасний колектив, який мене реанімував", – сказав Зінченко.

Олександр провів усі 90 хвилин у складі Манчестер Сіті у поєдинку проти Челсі, котрий відбувся 26 травня. У матчах збірної проти Бахрейну і Північної Ірландії він участі не брав.

Наша збірна на груповому етапі чемпіонату Європи зіграє проти збірних Нідерландів (13 червня, Амстердам), Північної Македонії (17 червня, Бухарест) і Австрії (21 червня, Бухарест).