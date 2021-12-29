В Мелитополе за 8 месяцев построили современную ледовую арену: фото и видео

В Мелитополе 28 декабря открыли современную ледовую арену. И даже сыграли там хоккейный матч.

Новый каток в Мелитополе

Возводить новый каток в Мелитополе начали 12 апреля 2021 года. А 28 декабря 2021 года его официально открыли и сыграли и первый хоккейный матч – Кременчуг в овертайме дожал херсонский Днепр.

Каток рассчитан на 450 зрительских мест.

Вид на ледовую арену в Мелитополе днем / фото Федерации хоккея Украины

Проект был реализован по программе президента "Большое строительство" – он вошел в список "25 спортивных магнитов Украины".

По информации Мелитопольского городского совета, общая стоимость работ составляет 94,2 миллиона гривен.