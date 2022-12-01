Фанат разбил свой телевизор после невыхода Мексики в плей-офф ЧМ-2022: курьезное видео

Сборная Мексики пролетела мимо плей-офф ЧМ-2022 по футболу. Однако интрига держалась не только до третьего группового матча, но и до последних минут поединков.

За путевку в 1/8 финала Мундиаля в Катаре Мексика сражалась с Польшей. В третьем туре мексиканцы встречались с сенсацией ЧМ-2022 – Саудовской Аравией. Поляки сыграли против Аргентины.

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Победа с горьким привкусом

Считанных секунд и форта не хватило Мексике, чтобы продолжить свой путь в плей-офф. Все было как не на стороне мексиканской сборной, два гола которой отменил арбитр встречи. На пятой добавленной к матчу минуте забили саудиты и сделали итоговый счет поединка 1:2 в пользу Мексики.

Но даже такая победа и поражение Польши 0:2 от Аргентины не вызвало счастливых эмоций у фанатов Мексики и самих футболистов.

Мексика и Польша закончили групповой раунд с одинаковым количеством очков – по 4. Но по разнице мячей выше в группе "С" оказались поляки, которые вместе с Аргентиной вышли в плей-офф ЧМ-2022.

После поединка фанатам Мексики оставалось только плакать. А кто свой гнев выгонял на бытовой технике. Более того, один из болельщиков разбил свой телевизор. Сначала мужчина бил по экрану рукой. Потом фанат взял в руки острый нож и им гамселил ни в чем не повинный телевизор.

Фанат разбил телевизор из-за невыхода Мексики в плей-офф ЧМ-2022: смотрите видео

Как сборная Мексики выступала на ЧМ-2022